Formacionet zyrtare, Man City - Arsenal: Përballja e titullit, Guardiola dhe Arteta “zbulojnë letrat”
Gjithçka është gati për përballjen e madhe të Ligës Premier mes Manchester Cityt dhe Arsenalit në “Etihad Stadium”.
Dy ekipet kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për këtë ndeshje me peshë të madhe në garën për titull.
Tifozët presin një duel të fortë dhe me intensitet të lartë, sidomos pas finales së Carabao Cup, ku Man City e mposhti Arsenalin.
Guardiola i ka besuar sulmin emrave si Semenyo, Cherki, Doku dhe Haaland.
Në anën tjetër, Arte luan me Odegaard., Madueke, Eze dhe Havertz.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo (C); Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.
Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Odegaard; Madueke, Eze, Havertz.
