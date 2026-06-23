Formacionet zyrtare, Angli - Ganë: Tuchel me sulmin e njëjtë
Anglia dhe Gana kanë publikuar formacionet zyrtare për këtë ndeshje, me dy skuadra që sjellin një miks të lojtarëve të rinj dhe yjeve kryesorë në fushë.
Anglia hyn në këtë ndeshje me një formacion shumë ofensiv rreth Harry Kane, ndërsa Jude Bellingham pritet të jetë motorri i mesfushës.
Nga ana tjetër, Gana mbështetet te përvoja e Thomas Partey dhe shpejtësia në sulm për të kërkuar surprizën ndaj anglezëve.
Anglia dhe Gana kanë marr nga tri pikë në përballjet e para, duke i fituar ato.
Anglia: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane (C).
Gana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Mohammed Salisu, Alexander Djiku, Abdul Mumin; Elisha Owusu, Thomas Partey;
Joseph Paintsil, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana; Iñaki Williams.
/Telegrafi/