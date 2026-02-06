Florentino Perez dëshiron ta përsërisë rastin Figo – ylli i Barcelonës objektivi i madh i Real Madridit
Në një zhvillim të madh, mediumi spanjoll ElDesmarque raporton se presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, ka në shënjestër një lëvizje për yllin e Barcelonës, Pedri, në vitin 2027.
Lajmi u bë fillimisht i ditur nga gazetari Siro Lopez në fillim të javës, i cili zbuloi se Perez e shihte nënshkrimin e Pedrit nga Barça si një operacion “ëndrrash”.
Në vitin 2000, Perez i rrëmbeu Barcelonës Luis Figon, në një nga transferimet më famëkeqe në historinë moderne të futbollit.
Tani, Perez ka në shënjestër një lëvizje të ngjashme, me Pedrin në fokus. Sipas raportimit, transferimi do të synohej për sezonin 2027/28, që do të thotë se presidenti i Real Madridit po mendon ta nënshkruajë reprezentuesin spanjoll në verën e vitit 2027.
Duhet kujtuar se Real Madridi ka qenë duke skanuar tregun për mesfushorë, pasi nuk ka arritur të zëvendësojë as Toni Kroos dhe as Luka Modric.
Për rrjedhojë, nënshkrimi i një mesfushori të ri për afatin e ardhshëm kalimtar veror është në krye të agjendës.
Megjithatë, Perez po shikon përtej kësaj dhe është i etur ta bëjë realitet një marrëveshje për Pedrin në vitin 2027.
Sidoqoftë, ky do të ishte një transferim pothuajse i pamundur për disa arsye. Pedri ka kontratë me Barcelonën deri në vitin 2030, ka një klauzolë lirimi prej 1 miliard eurosh dhe, mbi të gjitha, ndjen një përkatësi të fortë ndaj blaugranave.
Real Madridi kishte pasur një mundësi për të nënshkruar mesfushorin spanjoll 23-vjeçar kur atij iu ofrua një provë në moshë të re. Megjithatë, siç e ka konfirmuar vetë lojtari, klubi e refuzoi./Telegrafi/