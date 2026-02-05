Pamje të rralla: Çfarë fshihet pas maskave misterioze në stërvitjen e Real Madridit?
Lojtarët e Real Madridit kanë tërhequr vëmendjen e publikut ditët e fundit duke u stërvitur me maska blu të pazakonta që në shikim të parë ngjajnë me pajisje për stërvitje në kushte të larta lartësie.
Megjithatë, këto maska kanë një qëllim krejtësisht të ndryshëm. Pas aplikimit të tyre qëndron Antonio Pintus, trajneri i kondicionimit të Real Madridit, detyra e të cilit është të monitorojë dhe përmirësojë gjendjen fizike të lojtarëve.
Maskat përdoren gjatë testeve të stresit, dhe Pintus i shpjegoi Real Madrid TV se ato janë "të dizajnuara për të përcaktuar pragjet aerobe dhe anaerobe të lojtarëve, si dhe forcën e tyre aktuale fizike".
Këto janë maska Cosmed K5, të cilat i mundësojnë stafit profesional të matë me saktësi sasinë maksimale të oksigjenit që trupi mund të përdorë gjatë sforcimeve me intensitet të lartë.
Fizioterapisti sportiv Ben Warburton shpjegoi për BBC Sport se kjo është teknologji e përparuar.
"Real Madridi përdor pajisje të teknologjisë së lartë që u lejojnë lojtarëve të testohen drejtpërdrejt gjatë stërvitjes. Ky është një avantazh i madh sepse ata stërviten dhe mbledhin të dhëna në të njëjtën kohë", tha ai.
Ai shtoi se testet klasike në një pistë vrapimi ose biçikletë do të merrnin shumë kohë dhe do të kërkonin një ndërprerje të stërvitjes, dhe sipërfaqja është dukshëm e ndryshme nga bari.
Kjo qasje i mundëson klubit të kursejë kohë, por edhe të njohë problemet e mundshme më herët, siç janë muskujt e tendosur ose një rënie e parametrave fizikë, duke zvogëluar kështu rrezikun e lëndimeve.
Maskat prodhohen nga kompania italiane Cosmed, e cila deklaron se ato kanë një dizajn anatomik, një mbështetje elastike për një përshtatje të rehatshme dhe të sigurt, si dhe një mbështetje të integruar në mjekër për stabilitet.
Sipas The Athletic, çmimi i një kompleti është rreth 30,000 euro.
Antonio Pintus mbërriti për herë të parë te Real Madridi në vitin 2016 dhe e ka përdorur këtë teknologji që nga vitet 1990, kur punonte te Monaco.
Maskat janë përdorur më parë gjatë mandateve të Carlo Ancelottit, Zinedine Zidanes dhe herë pas here gjatë periudhës kur ekipi drejtohej nga Xabi Alonso./Telegrafi/