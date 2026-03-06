Flick zbulon datën e rikthimit të Gavit
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka zbuluar se Gavi mund të rikthehet në fushë muajin tjetër pas pushimit të ardhshëm ndërkombëtar.
Mesfushori spanjoll ka bërë përparim të ndjeshëm në rikuperimin e tij nga një dëmtim në gju që e ka lënë jashtë fushave që nga shtatori.
Ai do të lejohet të udhëtojë me skuadrën katalunase për ndeshjen e nesërme të La Ligës kundër Athletic Bilbaos, por nuk do të mund të luajë.
Flick ka treguar se rikthimi i Gavit në fushat e blerta pritet të ndodh pas pushimit ndërkombëtar.
❝ Gavi will travel with the team to train with the group, but he won’t be included in the squad. ❞
"Ai do të udhëtojë me ne, po stërvitet me ne, por nuk është gati të luajë ende. Ndoshta pas pushimit të ardhshëm. Do ta shohim", tha trajneri gjerman.
Ndryshe, pushimi i kombëtareve në futboll për mars 2026 është në periudhën 23 mars – 31 mars 2026. /Telegrafi/