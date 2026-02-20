Fituesi i Çmimit Nobel në shtëpinë e Epstein i rrethuar me gra, publikohen pamje
Një fotografi ka dalë në internet ku shihet shkencëtari amerikan, fitues i Çmimit Nobel, James Watson, në rezidencën e financierit Jeffrey Epstein në New York, së bashku me tre gra.
Imazhi duket se është bërë në sallën e madhe të rezidencës, me shumë mundësi në fund të viteve 2010.
Watson, i cili ndërroi jetë vitin e kaluar në moshën 97 vjeç, shihet në fotografi me tre gra, njëra prej të cilave mban një kopje të njërit prej punimeve shkencore të Watson.
Shkencëtari, së bashku me britanikun Francis Crick, fituan Çmimin Nobel në vitin 1962 për zbulimin e spirales së dyfishtë të ADN-së.
Artikulli vëren se Watson thuhet se ishte midis rrethit të të njohurve të Epstein.
Megjithatë, nuk konfirmon se ai ishte i përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm.
Artikulli në fotografi identifikohet si studimi shkencor i Watson i vitit 2013 me titull “Oxidants, antioxidants and the current incurability of metastatic cancer”. /Telegrafi/