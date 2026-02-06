Filmi "Melania" ka diferencën më të madhe në histori të vlerësimit nga kritikës me vlerësimin e publikut
Filmi dokumentar "Melania" vendosi një rekord të ri në portalin e vlerësimit të filmave Rotten Tomatoes për diferencën më të madhe midis vlerësimeve të kritikëve të filmit dhe audiencës në historinë e faqes.
Kritikët i dhanë filmit një rezultat jashtëzakonisht të ulët prej pesë përqind (më vonë u rrit në shtatë përqind) në Tomatometer, ndërsa publiku i dha një rezultat pothuajse perfekt prej 99 përqind në Audience Popcornmeter, diferenca më e madhe midis kritikëve dhe audiencës e regjistruar ndonjëherë.
Ky dokumentar, i cili u drejtua nga Brett Ratner dhe për të cilin Amazon MGM pagoi një rekord prej 40 milionë dollarësh plus 35 milionë dollarë shtesë për promovim, mori pothuajse ekskluzivisht vlerësime negative nga recensentët e filmave, të cilët shpesh e përshkruanin atë si glorifikim dhe propagandë në vend të një filmi objektiv.
Megjithatë, pati rezultate më të mira komerciale se sa pritej në Shtetet e Bashkuara, ku fitoi rreth shtatë milionë dollarë në fundjavën e parë të premierës, duke e bërë atë një nga debutimet më të suksesshme dokumentare të dekadës së fundit, megjithëse qëndrueshmëria e tij e përgjithshme financiare mbetet e dyshimtë duke pasur parasysh kostot e larta të prodhimit dhe promovimit.
Shumë dyshuan gjithashtu se vlerësimet e audiencës prej 99 përqind ishin autentike, sepse ata që shkruan recensione për "Melania" kishin kryesisht vetëm atë recension, gjë që është e çuditshme, sepse përdoruesit që u pëlqejnë filmat kanë tendencë të shkruajnë më shumë recensione.
Dokumentari kontrovers i Amazon ndjek zonjën e parë në 20 ditët para inaugurimit të bashkëshortit të saj në vitin 2025. Ai u drejtua nga regjisori i turpëruar Brett Ratner, i cili në vitin 2017 u akuzua publikisht nga gjashtë gra për ngacmim dhe sulm seksual. Regjisori i "Rush Hour" ka mohuar çdo shkelje.
Regjisorit iu desh të mbronte kostot në premierë, duke theksuar se në prodhim ishin të përfshirë kameramanë të shkëlqyer dhe një ekip i madh xhirimi, duke pretenduar se një buxhet i tillë nuk ishte i pazakontë për një projekt me një standard kaq të lartë prodhimi.
Megjithatë, kjo nuk është e vetmja polemikë që lidhet me filmin. Sipas raportimeve, dy të tretat e anëtarëve të ekipit që punuan në film nuk duan që emrat e tyre të lidhen me projektin. /Telegrafi/