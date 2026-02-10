Fillimisht u ndalua Starlinku, tani mbesin pa Telegram - ushtarët rusë kërcënojnë Putinin
Fillimisht Starlink, tani Telegram. Ushtarët rusë në panik për problemet e komunikimit në Ukrainë.
Problemet e komunikimit po shkaktojnë panik mes ushtarëve rusë në zonën e të ashtuquajturit “operacion ushtarak special” në Ukrainë.
Burime të ndryshme raportojnë se mungesa e komunikimit të sigurt ka çuar në humbje jete në radhët e ushtrisë, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar për trupat që operojnë në front.
Telegrami, aplikacioni i njohur për mesazhe dhe grupime komunikimi, është shndërruar në platformën më të rëndësishme për ushtarët rusë.
Ata jo vetëm që shkëmbejnë informacione dhe koordinohen në terren, por edhe monitorojnë sulmet me dronë në kohë reale përmes kanaleve të dedikuara për vëzhgim. Ky përdorim intensiv i platformës ka bërë që Telegrami të konsiderohet një mjet thelbësor për operacionet ushtarake.
Megjithatë, sipas burimeve të siguruara nga mediat, ushtarët kanë filluar të reagojnë me zemërim dhe frikë ndaj çdo përpjekjeje për t’u ndaluar qasja në këtë mjet komunikimi.
Në mesazhe kërcënuese video të drejtuara presidentit rus, Vladimir Putin, ushtarët kanë deklaruar se “tani që doni të na e merrni edhe këtë mjet - mirë, ata që mbjellin erën do të korrin stuhinë”.
Analistët vlerësojnë se kjo tregon jo vetëm një shqetësim të madh për mungesën e mjeteve të komunikimit, por edhe një tension të brendshëm në radhët e forcave ruse.
Përdorimi i kanaleve të monitorimit për dronë tregon se informacioni dhe koordinimi në terren janë bërë jetik për operacionet e tyre, dhe çdo ndërprerje mund të ketë pasoja të rënda.
Situata është një tjetër tregues i vështirësive që po hasin trupat ruse, duke reflektuar një problem më të gjerë të menaxhimit dhe komunikimit në konfliktin e vazhdueshëm. /Telegrafi/