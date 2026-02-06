Musk i ndërpret Starlinkun ushtrisë ruse, ngecin në frontin e luftës
Për shkak të ndërprerjes së shërbimeve të internetit nga Starlink, pushtuesit rusë përballen me një katastrofë – fronti është bllokuar dhe ushtarët e tyre nuk po avancojnë.
Komanda ushtarake po has në probleme ndërsa operacionet sulmuese janë ndalur në shumë zona.
Lëshueset nuk do të jenë më në gjendje të dërgojnë dronët e tyre në Ukrainë.
🤡 After Starlink was switched off, the soldiers of the Russian army are asking for donations to buy equipment
"We've lost communication!" — complain the occupiers.
They claim they have no radio bridges or stations for "offensive operations and repelling enemy attacks." pic.twitter.com/2hTLAvJTkV
— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026
Forcat e Armatosura të Ukrainës vazhdojnë të përdorin Starlink. Musk shkroi në X se për funksionim të duhur, terminalet duhet të regjistrohen në Ukrainë.
Tani që Musk ka ndërprerë qasjen e ushtrisë ruse tek Starlink-et e paligjshme që përdoreshin më parë për sulme me dronë, disa rusë po kërkojnë që presidenti rus, Vladimir Putin të kërkojë ndihmë nga homologu bjellorus, Alexander Lukashenko.
Bjellorusia pretendon se shkencëtarët e saj kanë zhvilluar një sistem të brendshëm të ngjashëm me Starlink. /Telegrafi/