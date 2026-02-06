Për shkak të ndërprerjes së shërbimeve të internetit nga Starlink, pushtuesit rusë përballen me një katastrofë – fronti është bllokuar dhe ushtarët e tyre nuk po avancojnë.

Komanda ushtarake po has në probleme ndërsa operacionet sulmuese janë ndalur në shumë zona.

Lëshueset nuk do të jenë më në gjendje të dërgojnë dronët e tyre në Ukrainë.

Forcat e Armatosura të Ukrainës vazhdojnë të përdorin Starlink. Musk shkroi në X se për funksionim të duhur, terminalet duhet të regjistrohen në Ukrainë.

Tani që Musk ka ndërprerë qasjen e ushtrisë ruse tek Starlink-et e paligjshme që përdoreshin më parë për sulme me dronë, disa rusë po kërkojnë që presidenti rus, Vladimir Putin të kërkojë ndihmë nga homologu bjellorus, Alexander Lukashenko.

Bjellorusia pretendon se shkencëtarët e saj kanë zhvilluar një sistem të brendshëm të ngjashëm me Starlink. /Telegrafi/

