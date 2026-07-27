Fifi ua lë në dorë fansave publikimin e këngës së re "Melek"
Këngëtarja e njohur, Fifi, ka zgjedhur një mënyrë ndryshe për të paralajmëruar projektin e saj më të ri muzikor.
Artistja ka bërë të ditur se është gati të publikojë këngën "Melek", por vendimi për datën e lansimit do të varet nga reagimi i publikut.
Përmes një postimi në Instagram, Fifi u ka bërë thirrje ndjekësve të saj të tregojnë sa shumë e presin këngën e re.
Foto: Instagram
Ajo ka vendosur një objektiv të qartë: nëse postimi arrin mbi 20 mijë pëlqime, 3 mijë shpërndarje dhe më shumë se 2 mijë komente, "Melek" do të publikohet që të nesërmen.
Përveç kësaj, këngëtarja ka ftuar të komentojnë me fjalët "Fif Refrenin", duke lënë të kuptohet se mund të zbulojë edhe një pjesë të këngës para lansimit.
Me këtë iniciativë, Fifi ka zgjedhur t'i përfshijë fansat në vendimin për lansimin e projektit të saj më të ri, duke e kthyer pritjen për "Melek" në një sfidë interaktive.
Tashmë mbetet të shihet nëse ndjekësit e artistes do t'i arrijnë shifrat e kërkuara dhe nëse "Melek" do të publikohet më shpejt se sa ishte planifikuar. /Telegrafi/