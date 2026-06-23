FIFA përjashton komentatorin nga Kupa e Botës pasi u “çmend” plotësisht gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë
Kupa e Botës 2026 solli edhe skandalin e parë të madh josportiv, por jo në fushë, por në zonën e komenteve. FIFA mori një vendim të rreptë dhe ia hoqi përgjithmonë akreditimin komentatorit paraguaian Jorge Vera, pasi ai humbi plotësisht kontrollin gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë të ndeshjes midis Paraguait dhe Turqisë.
Vera, i cila po transmetonte ndeshjen për stacionin e respektuar radiofonik paraguaian ABC, lëshoi fyerje të ashpra në transmetim ndaj gjyqtarit nga El Salvadori, Ivan Barton, si dhe vetë presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino.
I gjithë incidenti u shkaktua nga një karton i kuq i marrë lojtarit të kombëtares paraguaiane Miguel Almiron.
Mesfushori i Atlanta United e mbuloi gojën me dorë gjatë një debati verbal me një lojtar kundërshtar. Edhe pse kjo ka qenë një praktikë e zakonshme për futbollistët në të gjithë botën për vite me radhë, një rregull i ri ka hyrë në fuqi në këtë Kupë Bote që e ndalon rreptësishtë këtë.
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FIFA ka vendosur t'i japë fund lojtarëve që fshehin gojën e tyre për të dërguar mesazhe raciste, homofobike ose ofenduese pa pasur frikë se do të kapen nga kamerat. Arsyeja e drejtpërdrejtë për këtë ndryshim ishte skandali i mëparshëm në Ligën e Kampionëve midis Vinicius Junior dhe Gianluca Prestianni, kur u bënë akuza të rënda për racizëm pa zë të lartë.
Kur pa se Almiron duhej të largohej nga fusha për shkak të rregullit të ri, komentatori Jorge Vera thjesht "shpërtheu".
Ai menjëherë e shpalli arbitrin Barton hajdut, pastaj i drejtoi tehet nga maja e çatisë së futbollit. Ai bërtiti në mikrofon se FIFA vrau futbollin dhe se Infantino ishte përgjegjës direkt për këtë.
🚨 ¡VETADO DEL MUNDIAL 2026! 🚨
La FIFA retiró la credencial de prensa al periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera y lo expulsó de la Copa del Mundo tras insultar al árbitro Iván Barton y a dirigentes del organismo durante la transmisión del Paraguay 🇵🇾 vs Turquía 🇹🇷.
La… pic.twitter.com/LE9bLTYzkV
— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 22, 2026
Pasi tha se të gjithë duhet të turpërohen, ai kaloi te presidenti i Konfederatës së Futbollit të Amerikës së Jugut, Alejandro Dominguez, duke i thënë të ndalonte së bëri foto me Infantinon, të mblidhte guxim dhe në fund i quajti ata hajdutë të mallkuar.
Edhe pse Paraguai arriti të triumfojë me rezultatin 1-0 ndaj Turqisë dhe të ruajë një shans real për të arritur në fazën e 1/16-tës, kjo Kupë Bote ka mbaruar për Verën.
Kompania e tij mëmë, radiostacioni ABC, lëshoi menjëherë një deklaratë duke i kërkuar FIFA-s të rishqyrtojë vendimin. Ata theksuan se reagimi ishte një incident i izoluar, se gabimi u pranua menjëherë dhe se përjashtimi i përhershëm nga turneu është një sanksion ekstrem dhe qartësisht joproporcional për shkeljen e parë që u pasua menjëherë nga një kërkimfalje.
A la opinión pública. pic.twitter.com/ix5jwYnqX0
— Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) June 22, 2026
Shpejt, vetë komentatori postoi një videomesazh në rrjetet sociale, dukshëm i prekur nga pasojat e aktit të tij. Ai pranoi se ishte i mbërthyer nga emocionet dhe presioni i madh i transmetimit të drejtpërdrejtë, dhe lëshoi një kërkimfalje zyrtare drejtuar FIFA-s, organizatës së gjyqtarëve, kolegëve dhe dëgjuesve.
Vera theksoi se ajo që tha ishte krejtësisht e gabuar, se ato pak sekonda nuk ishin një shembull i mirë dhe se merr përgjegjësi të plotë për gabimin e tij, duke shtuar se nuk kishte kurrë qëllim të ofendonte personalisht askënd. /Telegrafi/