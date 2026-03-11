Federico Valverde 'show' në "Santiago Bernabeu" - het-trik i mesfushorit në pjesën e parë
Real Madrid ka dominuar plotësisht pjesën e parë të përballjes ndaj Manchester City, duke shkuar në pushim me epërsi të thellë 3-0, falë një paraqitjeje të jashtëzakonshme të Federico Valverde.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë dhe rastin e parë serioz e krijuan madrilenët në minutën e 8-të, kur Brahim Diaz u gjend në pozitë të mirë brenda zonës, por goditja e tij u ndal pa shumë vështirësi nga portieri Gianluigi Donnarumma.
Manchester City reagoi shpejt dhe në minutën e 19-të ishte shumë afër golit, kur Bernardo Silva provoi me një goditje të fuqishme nga distanca, por topi kaloi shumë pranë shtyllës së majtë.
Megjithatë, një minutë më vonë erdhi goli i parë i ndeshjes. Portieri Thibaut Courtois nisi një aksion të shpejtë me një pasim të gjatë për Valverde, i cili u gjend përballë portierit kundërshtar. Mesfushori uruguaian e mashtroi portierin dhe me qetësi e dërgoi topin në rrjetë për 1-0.
What a bizarre goal Valverde 🙄! RMA are leading against ManCity #RMAMCI
pic.twitter.com/zUfpdLVNt9
— The Final Whistle (@Rufus_45) March 11, 2026
Real Madridi vazhdoi presionin dhe në minutën e 27-të Valverde realizoi edhe golin e dytë personal. Ai pranoi një pasim brenda zonës dhe goditi saktë me një goditje të ulët që përfundoi në cepin e djathtë të portës, duke dyfishuar epërsinë.
GOL de Fede Valverde.
Real Madrid 2-0 Manchester City.#ChampionsLeaguepic.twitter.com/Oyp4drHDVz
— Mati (@matiasm_02) March 11, 2026
Dominimi i madrilenëve u vulos në minutën e 42-të, kur sërish Valverde gjeti rrugën e rrjetës për të kompletuar het-trikun dhe për ta dërguar skuadrën e tij në pushimin mes dy pjesëve me avantazh të thellë 3-0.
GOL de Fede Valverde. HAT-TRICK.
Real Madrid 3-0 Manchester City.#ChampionsLeaguepic.twitter.com/Op4ZsWQPlp
— Mati (@matiasm_02) March 11, 2026
Një paraqitje e jashtëzakonshme e mesfushorit Valverde, që po e bën Real Madridin të ëndërrojë për çerekfinalen. /Telegrafi/