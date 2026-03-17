Faqja zyrtare e Bayer Leverkusenit zbulon një listë qesharake me katër hapa për të mbyllur Arsenalin
Ekipi rrjeteve sociale të Bayer Leverkusen ka lëshuar një perlë në postimin e tyre përpara ndeshjes së kthimit në Ligën e Kampionëve kundër Arsenalit në Emirates, e cila zhvillohet sonte (e martë) nga ora 21:00.
Postimi përmban një bllok shënimesh të rremë me titull “Lista e Kontrollit të Stadiumit të Arsenalit”, i cili përshkruan një plan të guximshëm me katër hapa për t’iu kundërvënë “Topçinjve”.
E para ishte “mendoni për vendosjen e shiritit ngjitës mbi prizat e energjisë” (një kujtim i fjalimit motivues të Artetës për llambën), lyerjen e cepave të rivënieve këndore për të neutralizuar kërcënimet nga goditjet e ndaluara, ndalimin e plotë të penalltive dhe “Artet e Errëta” misterioze.
So here's the plan 👀
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 16, 2026
Me mbishkrimin e thjeshtë "Ja plani", imazhi u bë menjëherë viral, duke grumbulluar mijëra pëlqime dhe përgjigje, ndërsa tifozët e Arsenalit iu kundërpërgjigjën me meme dhe kërcënime për një "funeral" për Leverkusenin.
Përdoruesit e rrjeteve sociale të Leverkusenit njihen për kreativitetin e tyre dhe kishin postime të ngjashme virale dhe qesharake para ndeshjes së parë që përfundoi 1-1. /Telegrafi/