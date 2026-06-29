eksperti ad

Xhudisti Jon Kuka është vetëm një luftë larg medaljes së bronztë në Kampionatin Evropian U18 që po mbahet në Spanjë.

Kuka në gjysmëfinalen e repesazhit e mposhti serbin Petar Markovic, ku e la të shtrirë me një Ippon të bukur.

Federata e Xhudos e ka publikuar videon, ku Kuka e rrëzon serbin.

Ndërkohë, në finalen e repesazhit – ai do të përballet me sllovakun Daniel Palko./Telegrafi/

XhudoSportet LuftarakeSport
telegrafi sport app