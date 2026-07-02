ESPN: Kartoni i kuq i Balogun është i diskutueshëm, vendimi mund t'i kushtojë SHBA-së
Bosnja dhe Hercegovina u eliminua nga Kupa e Botës 2026. Me një lojtar më shumë, ata humbën 2-0 ndaj SHBA-ve në fazën e 1/16-tës.
Golat për SHBA-në u shënuan nga Folarin Balogun në minutën e 45-të dhe Malik Tillman në minutën e 82-të të ndeshjes së luajtur në Santa Clara, teksa në fazën e 1/8-tës do të luajnë kundër Belgjikës më 7 korrik në orën 14:00.
Megjithatë, SHBA-të mbetën me një lojtar më pak në minutën e 63-të të ndeshjes. Balogun e shkeli fort në kyçin e këmbës Tarik Muharemovicin dhe, megjithëse gjyqtari brazilian Raphael Claus nuk e ndëshkoi fillimisht, ai u përjashtua pasi shikoi videon në monitorin VAR.
Ky përjashtim është kritikuar nga vendasit amerikanë, por edhe mediumi i madh ESPN ka shkrua se kartoni i kuq ishte i diskutueshëm.
"Balogun shënoi një gol në fund të pjesës së parë, i treti i tij në këtë kampionat, por gjithashtu fitoi një përjashtim pas një ore lojë. Një vendim i diskutueshëm që mund t'i kushtojë SHBA-së”, shkruan ESPN. /Telegrafi/