Erling Haaland u kthye nga Amerika me një suvenir që askush nuk e priste
Erling Haaland vazhdoi të jetë në qendër të vëmendjes edhe pas eliminimit të Norvegjisë nga Kupa e Botës.
Kur kombëtarja mbërriti në Oslo, ai u dallua nga bashkëlojtarët sepse në vend të një bagazhi të zakonshëm mbante në duar një rakun të preparuar me një shishe uiski, një suvenir i pazakontë që e kishte blerë gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara.
Futbollisti e publikoi fotografinë në rrjetet sociale me mbishkrimin humoristik: "Më ndoqi deri në shtëpi".
After a summer to remember, Erling Haaland chose to bring a taxidermy raccoon back to Norway 🤣
(via YT/Reuters) pic.twitter.com/Hpj0RpZJ4x
— FOX Sports (@FOXSports) July 13, 2026
Fotot dhe videot u përhapën shpejt në internet dhe ngjallën reagime të shumta, me përdoruesit që bënë komente plot humor për blerjen e tij të veçantë.
Suveniri ishte blerë në dyqanin Wild Bill's Western Store në Dallas dhe kushtoi rreth 650 euro.
Sipas mediave të huaja, pas publicitetit të madh, produkti u shit plotësisht, teksa dyqani ishte krenar që u vizitua nga një prej futbollistëve më të njohur në botë.
Përveç suvenirit, Haaland tërhoqi vëmendjen edhe me paraqitjen e tij.
Ai u shfaq me një çantë luksoze të markës Dolce & Gabbana, duke konfirmuar edhe një herë interesimin e tij për modën dhe aksesorët e shtrenjtë.
Haaland njihet për koleksionin e tij të çantave luksoze, ku përfshihen edhe disa modele të markës Hermes Birkin.
Haaland
Në aspektin sportiv, sulmuesi zhvilloi një turne shumë të suksesshëm.
Ai e mbylli Kampionatin Botëror me shtatë gola, duke qenë lojtari kryesor i Norvegjisë në rrugëtimin deri në çerekfinale. /Telegrafi/