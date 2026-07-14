ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Erling Haaland vazhdoi të jetë në qendër të vëmendjes edhe pas eliminimit të Norvegjisë nga Kupa e Botës.

Kur kombëtarja mbërriti në Oslo, ai u dallua nga bashkëlojtarët sepse në vend të një bagazhi të zakonshëm mbante në duar një rakun të preparuar me një shishe uiski, një suvenir i pazakontë që e kishte blerë gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara.

Futbollisti e publikoi fotografinë në rrjetet sociale me mbishkrimin humoristik: "Më ndoqi deri në shtëpi".

Fotot dhe videot u përhapën shpejt në internet dhe ngjallën reagime të shumta, me përdoruesit që bënë komente plot humor për blerjen e tij të veçantë.

Suveniri ishte blerë në dyqanin Wild Bill's Western Store në Dallas dhe kushtoi rreth 650 euro.

Sipas mediave të huaja, pas publicitetit të madh, produkti u shit plotësisht, teksa dyqani ishte krenar që u vizitua nga një prej futbollistëve më të njohur në botë.

Përveç suvenirit, Haaland tërhoqi vëmendjen edhe me paraqitjen e tij.

Ai u shfaq me një çantë luksoze të markës Dolce & Gabbana, duke konfirmuar edhe një herë interesimin e tij për modën dhe aksesorët e shtrenjtë.

Haaland njihet për koleksionin e tij të çantave luksoze, ku përfshihen edhe disa modele të markës Hermes Birkin.

Haaland

Në aspektin sportiv, sulmuesi zhvilloi një turne shumë të suksesshëm.

Ai e mbylli Kampionatin Botëror me shtatë gola, duke qenë lojtari kryesor i Norvegjisë në rrugëtimin deri në çerekfinale. /Telegrafi/

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