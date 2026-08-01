Netflix paditet me 105 milionë dollarë, pretendohet se humbi filmin e papublikuar me Nicolas Cage
Netflix është përballur me një padi prej 105 milionë dollarësh (rreth 90.3 milionë euro) nga producenti Simon Afram dhe kompania e tij Op-Fortitude, të cilët pretendojnë se platforma humbi një hard disk që përmbante kopjen kryesore të papublikuar të filmit “Fortitude”, me protagonist Nicolas Cage.
Sipas padisë së depozituar në Kaliforni, hard disku iu dorëzua Netflix në qershor për qëllime vlerësimi, pasi kompania kishte shprehur interes për filmin në fund të vitit 2025.
Producentët pretendojnë se kopja ishte dorëzuar me udhëzime të qarta që të fshihej pas shqyrtimit, shkruan DailyMail.
Në dokumentet gjyqësore thuhet se Netflix më vonë njoftoi se hard disku ishte zhdukur, duke shpjeguar se disa disqe ishin vjedhur nga zyrat e kompanisë.
Sipas paditësve, humbja e materialit ka dëmtuar rëndë vlerën tregtare të filmit, pasi ekskluziviteti i tij si një vepër ende e papublikuar ishte elementi kryesor i shitjes.
Producentët argumentojnë se rreziku i publikimit të paautorizuar e bën shumë më të vështirë që një investitor të paguajë dhjetëra milionë dollarë për të blerë dhe promovuar filmin, ndërsa kërkojnë 105 milionë dollarë dëmshpërblim.
Nga ana tjetër, Netflix ka mohuar përgjegjësinë. Në një deklaratë, kompania tha se filmi ishte dorëzuar pa masat standarde të sigurisë që përdoren zakonisht në industri dhe se nuk zotëron të drejtat për “Fortitude”.
Platforma shtoi se ka kryer një hetim të plotë dhe ka monitoruar faqet e njohura të piraterisë për të zbuluar çdo shpërndarje të paautorizuar të filmit.
Megjithatë, avokatët e producentit këmbëngulin se kopja ishte dorëzuar sipas udhëzimeve të Netflix dhe se humbja e saj ka shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare. /Telegrafi/