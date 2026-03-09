Era Istrefi publikon këngën e re “Move On”
Këngëtarja e njohur shqiptare, Era Istrefi, ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, të titulluar “Move On”.
Kënga është lansuar së bashku me një videoklip të realizuar me stil modern dhe atmosferë artistike, ku Era shfaqet me një pamje glamuroze.
Në disa skena të klipit ajo paraqitet me flokë biondë të prera shkurt, makijazh të theksuar dhe një stil të veçantë që i jep videoklipit një pamje të sofistikuar dhe të errët artistike.
Për tekstin e këngës është përkujdesur vetë Era Istrefi, duke sjellë një projekt që flet për forcën për të vazhduar përpara dhe për të lënë pas të kaluarën.
Projekti kombinon elemente moderne të muzikës pop me një interpretim emocional nga këngëtarja.
“Move On” vjen si projekti më i ri i artistes pas disa publikimeve të mëparshme dhe pritet të tërheqë vëmendjen e fansave të saj, të cilët e kanë pritur me interes muzikën e re të këngëtares.
Era Istrefi vazhdon të mbetet një nga emrat më të njohur të skenës muzikore shqiptare, duke sjellë herë pas here projekte që kombinojnë stilin ndërkombëtar me identitetin e saj artistik. /Telegrafi/
