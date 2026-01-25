Endrick shkëlqen me het-trik te Lyoni – paraqitje shumë pozitive nga talenti i Real Madridit
Talenti brazilian Endrick, i huazuar te Lyoni nga Real Madridi, tregoi edhe një herë pse konsiderohet si një nga sulmuesit e rinj më premtues në botë, duke shkëlqyer me një paraqitje fantastike ndaj Metz, ku ekipi i tij Lyon fitoi 5-2.
Ky ishte het-triku i tij i parë me Lyon, ku është i huazuar dhe ka lënë përshtypje shumë të mira deri më tani.
Në minutën e 10-të, Corentin Tolisso depërtoi nga krahu i djathtë dhe dërgoi një pasim të saktë në zonë, ku Endrick u gjend në pozicion perfekt dhe me shumë qetësi e parakaloi portierin, duke i dhënë Lyonit epërsinë 1-0.
Pak para përfundimit të pjesës së parë, në minutën e 45-të, Endrick u gjend sërish përballë portierit dhe me gjakftohtësi e dërgoi topin në rrjetë për ta thelluar rezultatin në 4-1.
Sulmuesi i ri e kompletoi het-trikun nga pika e bardhë, duke realizuar penalltinë për rezultatin 5-2.
Premier triplé en carrière pour @Endrick 🤙💫 #FCMOL pic.twitter.com/5ZufBY8ZXr
— Olympique Lyonnais (@OL) January 25, 2026
Golat e shënuar nxorën në pah lëvizjen e shkëlqyer, mendimin e shpejtë dhe talentin natyral të Endrickut, duke konfirmuar ndikimin e menjëhershëm që ai po e ka në Ligue 1 me fanellën e Lyonit. /Telegrafi/