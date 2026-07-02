Ekuadori ka marrë kërcënime nga kartelet meksikane para humbjes ndaj kombëtares nikoqire, dalin detaje të reja
Fushata e Ekuadorit në Kupën e Botës 2026 përfundoi në fazën e 1/16-tës pas një humbjeje ndaj Meksikës. Megjithatë, raportet sugjerojnë se rezultati mund të jetë ndikuar nga shumë më tepër sesa nga ajo që ndodhi në fushë.
Sipas raportimeve të shumta, delegacioni ekuadorian mori kërcënime serioze të lidhura me kartelet meksikane të drogës gjatë përgatitjeve për ndeshjen. Fushata e dyshuar e frikësimit thuhet se kishte për qëllim frikësimin e lojtarëve deri në humbjen e ndeshjes.
Pretendimet sugjerojnë se kërcënimet kishin një ndikim të rëndësishëm psikologjik në skuadër, me shumë lojtarë që thuhet se ishin më të shqetësuar për sigurinë e familjeve të tyre sesa për betejën taktike që i priste në fushë.
🚨😳 ¡TOTALMENTE INSÓLITO!
Medios ecuatorianos aseguran que la selección de Ecuador habría recibido amenazas presuntamente vinculadas a cárteles mexicanos en la previa del duelo ante México por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
De acuerdo con esas versiones, este… pic.twitter.com/Xd6r7dnK9l
— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 1, 2026
Kartelet e drogës janë organizata kriminale të përfshira kryesisht në trafikimin e narkotikëve, kontrabandën dhe aktivitete të tjera të paligjshme.
Në vitet e fundit, janë rritur shqetësimet në lidhje me përpjekjet e tyre të dyshuara për të ndikuar në futboll përmes tregjeve të paligjshme të basteve, frikësimit dhe ryshfetit.
Më parë ka pasur raportime që lidhin aktivitetin e kartelit me përpjekjet për të ushtruar presion mbi ekipet nga rajoni CONCACAF gjatë kualifikimeve të Kupës së Botës.
Pavarësisht presionit të supozuar jashtë fushës, Ekuadori bëri përshtypje gjatë gjithë turneut. Ata kaluan me sukses fazën e grupeve dhe arritën në raundet eliminatore pas një serie performancash të forta.
Edhe kundër Meksikës, Ekuadori luftoi deri në vërshëllimën e fundit dhe tregoi shumë vendosmëri pavarësisht rrethanave të vështira që rrethuan ndeshjen.
Edhe pse u eliminuan në fund, fushata e Ekuadorit në Kupën e Botës ka të ngjarë të mbahet mend jo vetëm për performancat e tyre në fushë, por edhe për sfidat e jashtëzakonshme që thuhet se u përballën jashtë futbollit. /Telegrafi/