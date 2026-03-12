Edon Zhegrova bëhet baba për herë të parë, mirëpret në jetë djalin e quajtur Mars
Futbollisti i njohur shqiptar, Edon Zhegrova, i cili aktualisht luan për gjigantin italian Juventus, është bërë baba për herë të parë.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një publikimi në rrjetin social Twitter, ku kanë uruar futbollistin për ardhjen në jetë të fëmijës së tij të parë.
“Urime Edon Zhegrovës për lindjen e fëmijës së tij të parë, Mars!”, thuhej në mesazhin e klubit.
Sipas gjithçkaje që është bërë e ditur deri më tani, djali i porsalindur është pagëzuar me emrin Mars. Emri duket se lidhet simbolikisht me muajin mars, periudhë në të cilën ka ardhur në jetë, çka duket se ka frymëzuar futbollistin dhe partneren e tij për zgjedhjen e këtij emri.
Ndërkohë, për partneren e futbollistit nuk janë bërë publike shumë detaje, pasi ajo vazhdon të mbetet larg vëmendjes së mediave dhe jetën e saj private e mban mjaft diskrete.
Ky moment i rëndësishëm shënon një kapitull të ri në jetën personale të Edon Zhegrovës, i cili përveç suksesit në fushën e futbollit, tashmë po përjeton edhe gëzimin e të qenit prind për herë të parë. /Telegrafi/