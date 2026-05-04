Britney Spears shmang burgun pas arrestimit për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit, gjykata i vendos kushte
Britney Spears ka mësuar vendimin për çështjen e saj pas arrestimit për drejtim mjeti nën ndikim (DUI), duke shmangur çdo dënim serioz me burg pasi pranoi fajësinë për incidentin e marsit.
Këngëtarja nuk ishte e pranishme në gjykatë të hënën, por u përfaqësua nga ekipi i saj ligjor, i cili arriti një marrëveshje me prokurorinë.
Avokatët e saj paraqitën deklarimin e fajësisë në emër të Spears.
Sipas vendimit të gjyqtarit, ajo u dënua me 12 muaj provë, duhet të ndjekë një program tre-mujor për alkoolin dhe u gjobit me 571 dollarë.
Gjithashtu, Spears është urdhëruar që, kur të kërkohet, të pranojë kontrollin dhe sekuestrimin e automjetit dhe mund të mbajë me vete ilaçe vetëm me recetë të vlefshme.
Avokati i saj, Michael Goldstein, deklaroi për TMZ se me pranimin e fajësisë Britney “ka marrë përgjegjësinë për veprimet e saj” dhe se ka ndërmarrë hapa për ndryshime pozitive.
Ai shtoi se Spears e vlerëson këtë vendim dhe është mirënjohëse për mbështetjen që ka marrë nga publiku.
Spears u arrestua më 4 mars në autostradën 101, pranë Newbury Park.
Sipas raportimeve, ajo shfaqi shenja të dukshme të dëmtimit dhe nuk e kaloi testin e alkoolit në vendngjarje.
Disa javë më parë u njoftua se do të shkonte në rehabilitim, megjithëse është parë edhe në publik gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/