E zbulon gazeta madrilene, Reali ka gjetur mbrojtësin e së ardhmes dhe do të paguajë 50 milionë euro
Situata e Nico Schlotterbeck ka mbajtur të zënë Borussia Dortmund për muaj të tërë. Pyetja kryesore mbetet: a do ta zgjasë kontratën apo do të largohet? Tani, Real Madrid ka bërë interesin e tyre më konkret.
Kontrata e 26-vjeçarit skadon në vitin 2027, dhe BVB po bën gjithçka për ta rinovuar. Megjithatë, Schlotterbeck ende nuk ka marrë një vendim final. Sipas raportimeve të 'AS', mbrojtësi gjerman është nën vëzhgim të vazhdueshëm nga Madridi, i cili duket se po i afrohet një marrëveshjeje të mundshme, me një tarifë të transferimit të vlerësuar rreth 50 milionë euro.
Barcelona ishte gjithashtu e interesuar për qendërmbrojtësin, por tani është tërhequr nga gara, duke u fokusuar në blerjen e një qendërsulmuesi të ri për të pasuar Robert Lewandowski dhe për të shmangur luftën e shtrenjtë me rivalët.
Te Real Madridi, Schlotterbeck është prioritet kryesor. Pas dështimeve për Dayot Upamecano dhe Marc Guehi, Los Blancos po investon gjithçka për të siguruar shërbimet e qendërmbrojtësit ndërkombëtar gjerman. Emri i tij është gjithashtu në qendër të vëmendjes së medias spanjolle.
Sipas AS, 1.91 metra i gjatë, Schlotterbeck është “një perandor i ditëve të sotme, i gjithanshëm dhe një garanci për dekadën e ardhshme”, nëse qëndron i shëndetshëm.
Menaxhmenti sportiv i Real Madridit ndan këtë pikëpamje, dhe pas takimeve të shumta në javët e fundit, ata besojnë se janë hedhur themelet për nënshkrimin e tij. Përveç performancës me Dortmundin dhe ekipin kombëtar gjerman, mentaliteti i tij vlerësohet veçanërisht në kryeqytetin spanjoll. /Telegrafi/
