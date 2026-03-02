E ofendoi rëndë në rrjete sociale - reagon Xhuli Nura, i publikon edhe profilin komentueses
Juliana Nura është përballur me një koment fyes në rrjetet sociale, të cilit ka vendosur t’i përgjigjet hapur.
Përmes një postimi në Instastory, ajo publikoi edhe profilin e komentueses, duke e bërë publik debatin virtual.
Komentuesja përdori një gjuhë të rëndë në adresë të saj, ndërsa Xhuli reagoi duke shprehur zhgënjimin për fjalorin e përdorur.
Juliana Nura/Instagram
Ajo e etiketoi personin në fjalë dhe shkroi: “Më vjen turp për ty grua si ti me një fjalor të tillë!”
Reagimi i saj ka nxitur diskutime mes ndjekësve, duke rikthyer në vëmendje çështjen e etikës dhe respektit në komunikimin online.
Rasti shërben si një kujtesë për rëndësinë e gjuhës së kujdesshme dhe debatit të shëndetshëm në hapësirat digjitale. /Telegrafi/
