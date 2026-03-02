Juliana Nura është përballur me një koment fyes në rrjetet sociale, të cilit ka vendosur t’i përgjigjet hapur.

Përmes një postimi në Instastory, ajo publikoi edhe profilin e komentueses, duke e bërë publik debatin virtual.

Komentuesja përdori një gjuhë të rëndë në adresë të saj, ndërsa Xhuli reagoi duke shprehur zhgënjimin për fjalorin e përdorur.

Juliana Nura/Instagram

Ajo e etiketoi personin në fjalë dhe shkroi: “Më vjen turp për ty grua si ti me një fjalor të tillë!”

Reagimi i saj ka nxitur diskutime mes ndjekësve, duke rikthyer në vëmendje çështjen e etikës dhe respektit në komunikimin online.

Rasti shërben si një kujtesë për rëndësinë e gjuhës së kujdesshme dhe debatit të shëndetshëm në hapësirat digjitale. /Telegrafi/

YjetMagazina