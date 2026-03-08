E mban në mend - Mateo i bën dhuratë Brikenës çokollatat e preferuara të para katër viteve
Shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 mori një ngjyrim të veçantë me rastin e Dita Ndërkombëtare e Gruas, pasi djemtë vendosën t’i surprizonin vajzat me dhurata simbolike dhe gjeste të veçanta.
Megjithatë, momenti që mori më shumë vëmendje ishte ai mes Mateos dhe Brikenës.
Mateo kishte menduar me kujdes për dhuratën e tij, duke i sjellë Brikenës pizhame të rehatshme dhe një tufë me lule të bardha, të cilat janë ndër të preferuarat e saj.
Foto: Instagram
Por surpriza nuk u ndal vetëm te lulet.
Ajo që e bëri këtë moment edhe më të veçantë ishte fakti se Mateo i dhuroi edhe çokollatat që Brikena pëlqen më shumë.
Ky detaj nuk ishte i rastësishëm, pasi ai e kishte mbajtur mend që nga koha kur njiheshin jashtë shtëpisë, rreth katër vite më parë.
Foto: Instagram
Ky gjest personal u komentua gjerësisht dhe duket se marrëdhënia mes tyre po zbutet dita-ditës.
Tashmë mbetet për t’u parë nëse ky moment i 8 Marsit do të shërbejë si një hap i ri për afrimin e tyre gjatë rrugëtimit në shtëpinë e famshme. /Telegrafi/