ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Barcelona ka arritur marrëveshje për transferimin përfundimtar të Joao Cancelos nga Al-Hilal për një shumë prej 10 milionë eurosh, raporton COPE.

Klubi katalanas kishte qenë në negociata prej disa kohësh dhe arriti marrëveshjen pasi skuadra saudite uli kërkesat financiare për mbrojtësin portugez.

Cancelo, i cili mund të luajë në të dy krahët e mbrojtjes, pritet të nënshkruajë një kontratë dyvjeçare me kampionët e La Ligas.

Paraqitjet e tij mbresëlënëse gjatë huazimit në gjysmën e dytë të sezonit 2025/26 bindën Barcelonën që të investojë për ta transferuar përfundimisht.

Edhe vetë Cancelo ishte i vendosur të vazhdonte karrierën në Camp Nou dhe nuk kishte dëshirë të rikthehej në Ligën Profesionale të Arabisë Saudite.

Sipas raportimit, Barcelona e përmbylli marrëveshjen menjëherë pas eliminimit të Portugalisë nga Kupa e Botës 2026, pas humbjes ndaj Spanjës në fazën e 1/8 së finales./Telegrafi/

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