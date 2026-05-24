E diele me shi, temperaturat deri në 23 gradë Celsius
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka njoftuar se sot do të mbajë mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me intervale me diell dhe reshje lokale shiu.
Gjatë ditës priten reshje lokale shiu të shoqëruara edhe me shkarkime rrufesh.
Temperaturat minimale do të sillen nga 8 deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të lëvizin ndërmjet 19 dhe 23 gradë Celsius.
Sipas IHMK-së, era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 10 metra në sekondë. /Telegrafi/