Rama i kundërpërgjigjet Bashës: Jeni të paaftë dhe manipulues, fatkeqësia e këtij vendi
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar sërish ndaj ministrit në detyrë të Infrastrukturës, Dimal Basha, duke ashpërsuar gjuhën e debatit publik mes tyre lidhur me çështjen e sanimit të skarpateve në autostradën Autostrada Ibrahim Rugova.
Reagimi i Ramës vjen pasi Basha e akuzoi atë për manipulim të opinionit publik lidhur me kontratat në vlerë prej 4.67 milionë eurosh për sanimin e skarpateve dhe për lidhjen e tyre me aksidentin tragjik të fundjavës në autostradë.
Në një reagim të shkurtër publik, Rama ka hedhur poshtë pretendimet e ministrit në detyrë dhe ka drejtuar akuza të rënda ndaj tij dhe qeverisë.
“Dimal Basha jeni të paaftë dhe manipulues! Jeni fatkeqësia e këtij vendi. Pikë”, ka shkruar Rama.
Përplasja mes dy zyrtarëve vjen një ditë pasi Ministria e Infrastrukturës njoftoi nënshkrimin e kontratave për sanimin e skarpateve në autostradën “Ibrahim Rugova”, ndërsa debati publik është intensifikuar pas aksidentit fatal të ndodhur fundjavën e kaluar në këtë autostradë.