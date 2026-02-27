E dashura e Klodit bashkë me të ëmën vijnë në Prishtinë
Finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova 4 po afron dhe tensioni nuk ndihet vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj. Një nga zhvillimet që ka ngjallur më së shumti kureshtje në prag të spektaklit të sotëm lidhet me partneren e Klodian Mihajt, Alice Maselli.
Vetëm pak ditë më parë, Alice theu heshtjen përmes një videoje live, ku rrëfeu se ishte përballur me një vërshim të jashtëzakonshëm komentesh dhe mesazhesh nga ndjekësit gjatë javëve të fundit. Presioni publik e shtyu të fliste hapur për dinamikën mes Klodit dhe Elijona Binakajt brenda shtëpisë, një raport që ka qenë shpesh në qendër të diskutimeve.
Gjatë komunikimit me ndjekësit, Alice theksoi se beson në miqësinë e pastër mes një djali dhe një vajze, duke lënë të kuptohet se nuk ndihej e kërcënuar nga afrimiteti i tyre në ekran. Madje, kur u pyet në mënyrë të drejtpërdrejtë nëse do të ishte e pranishme në natën finale për ta mbështetur partnerin, ajo deklaroi se nuk e kishte të mundur të vinte në Prishtinë.
Foto: Alice Maselli/InstaStory
Megjithatë, zhvillimet e sotme kanë ndryshuar gjithçka. Në mëngjes, Alice është shfaqur në aeroplan, duke surprizuar ndjekësit. Ajo ka aterruar fillimisht në Tiranë, për t’u nisur më pas drejt Prishtinës. Sipas vëzhgimeve të “Prive By Liberta Spahiu”, ajo shoqërohet nga nëna e saj, Sabina Stilo.
Prania e saj në Kosovë ka ngritur menjëherë pikëpyetje mbi rolin që do të ketë sonte. A do të qëndrojë në prapaskenë, larg kamerave dhe vëmendjes së publikut, apo mund të bëhet pjesë e spektaklit live, qoftë edhe për pak minuta? Alice njihet për qasjen e saj strikte ndaj imazhit dhe paraqitjeve publike, çka e bën edhe më intriguese çdo lëvizje të saj.
Në anën tjetër, mbetet për t’u parë se çfarë do të ndodhë pas mbylljes së kamerave. A do t’i kërkojë ajo llogari Klodit për raportin me Elijonën? A ka qenë realisht e pakënaqur me atë që ka parë gjatë këtyre 103 ditëve, apo gjithçka do të sqarohet mes tyre larg syrit të publikut?
Finalja pritet të sjellë jo vetëm shpalljen e fituesit, por edhe zhvillime interesante në prapaskenë. Se si do të evoluojë marrëdhënia e tyre në botën reale, kjo mbetet për t’u parë në ditët në vijim. /Telegrafi/