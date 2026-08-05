E ardhmja e Rashfordit merr një kthesë të re – dy klube angleze synojnë transferimin e tij
Dy klube të Ligës Premier raportohet se kanë shprehur interesim për sulmuesin e Manchester United, Marcus Rashford.
Rashford e kaloi sezonin 2025/26 në huazim te Barcelona, ku regjistroi 14 gola dhe 14 asistime në 49 paraqitje, duke ndihmuar katalanasit të fitojnë titullin e La Ligas.
Pavarësisht paraqitjeve pozitive, Barcelona vendosi të mos paguajë rreth 30 milionë euro për ta bërë të përhershëm transferimin e tij. Si rrjedhojë, sulmuesi anglez pritet të rikthehet te Manchester United javën e ardhshme.
Së bashku me të, në stërvitje do të rikthehen edhe Kobbie Mainoo dhe Lisandro Martínez, pasi përfunduan angazhimet e tyre në Kupën e Botës.
Interesimi për Rashfordin mbetet i madh në mbarë Evropën. Gjiganti turk Fenerbahçe është i gatshëm t'i ofrojë një rrugëdalje nga "Old Trafford", ndërsa sipas raportimeve të The Sun, klubi nga Stambolli është i përgatitur të bëjë një investim të madh për ta transferuar anglezin.
Ndërkohë, Daily Mail raportoi të martën (4 gusht) se disa klube angleze, përfshirë dy që kanë interesim konkret, po shqyrtojnë mundësinë e transferimit të 28-vjeçarit. Gjithashtu, klube nga Italia, Gjermania, Turqia dhe Arabia Saudite janë të hapura për ta marrë atë në formë huazimi.
Ende nuk dihet identiteti i dy klubeve angleze që kanë interesimin më të madh për Rashfordin, megjithëse besohet se nuk bëhet fjalë për rivalët Manchester City dhe Liverpool.
Rashford mund të aktivizohet në ndeshjen miqësore ndaj Milanit javën e ardhshme. Klubi italian tashmë drejtohet nga ish-trajneri i Manchester United, Ruben Amorim, me të cilin marrëdhënia e sulmuesit ishte përkeqësuar gjatë kohës në "Old Trafford".
Megjithatë, sipas TeamTalk, nuk duhet përjashtuar mundësia që Rashford të mbetet te Manchester United. Trajneri Michael Carrick raportohet se është entuziast për të punuar me sulmuesin dhe e sheh atë si një nga figurat kyçe të skuadrës për sezonin e ardhshëm.
Rashford është aktualisht futbollisti më i paguar i Manchester United, me një pagë prej rreth 380 mijë euro në javë, ndërsa kontrata e tij me klubin është e vlefshme deri në verën e vitit 2028./Telegrafi/