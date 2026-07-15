Dylan Sprouse dhe Barbara Palvin zbulojnë gjininë e fëmijës së tyre
Dylan Sprouse dhe Barbara Palvin kanë zbuluar se janë në pritje të një vajze.
Aktori dhe modelja e famshme, të cilët njoftuan në maj se po prisnin fëmijën e tyre të parë, e dhanë lajmin e lumtur në episodin e parë të podkastit të ri të Sprouse, "Wildmen". Çifti u martua në korrik 2023.
Gjatë podkastit, Palvin e pyeti burrin e saj: "A do ta zbulosh?" Sprouse u përgjigj: "Po, po e quajmë 'principessa'", duke zbuluar se ata presin një vajzë. "Nuk e di pse zgjodhëm këtë... por në italisht do të thotë princeshë".
"Por po, do të kemi një vajzë të vogël, të cilën mezi e pres", vazhdoi aktori 33-vjeçar. "Jam shumë i emocionuar që do të jem baba i një vajze të vogël". Palvin shtoi se mendon që lindja e një vajze do ta "qetësojë" Sprouse.
"Do të jesh shumë e stresuar që do të jesh princeshë," bëri shaka ajo. Çifti zbuloi gjithashtu se ende nuk kanë vendosur për një emër për "princeshën" e tyre.
Sprouse dhe Palvin njoftuan për herë të parë se prisnin një fëmijë në maj në Festivalin e 79-të të Filmit në Kanë. Çifti pozoi së bashku në tapetin e kuq, me Palvin që mbante veshur një fustan blu të çelët që i tregonte barkun që i rritej. Sprouse i qëndroi pranë me një kostum, duke i mbajtur belin.