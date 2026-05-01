Dy arsyet kryesore pse Klopp nuk pritet të marrë drejtimin e Real Madridit
Jurgen Klopp ka pak gjasa të marrë drejtimin e Real Madridit për dy arsye kryesore.
Gjermani aktualisht është plotësisht i përkushtuar ndaj rolit të tij brenda strukturës së futbollit të Red Bull-it dhe nuk e ka reduktuar angazhimin.
Së fundmi, ai udhëtoi edhe në Brazil për të ndjekur nga afër RB Bragantinon.
Klopp pritet gjithashtu të punojë si analist televiziv gjatë Kupës së Botës 2026, çka tregon se ai nuk po planifikon një rikthim të menjëhershëm në menaxhimin e një klubi.
Po ashtu, po rritet bindja se Klopp në të ardhmen mund të synojë postin e trajnerit të kombëtares së Gjermanisë, më shumë sesa të pranojë një rol tjetër në nivel klubesh në këtë fazë.
Ndërkohë, Real Madridi po vazhdon kërkimin për një trajner të ri dhe tashmë po shqyrton alternativa të tjera, me Jose Mourinhon që raportohet se po del si një kandidat i fortë./Telegrafi/