Pas koncerteve të suksesshme në Kosovë në dhjetor të vitit 2025, Dafina Zeqiri po vazhdon turneun "Supernova" edhe në vende të tjera.

E artistja së fundmi ka performuar në Athinë të Greqisë, një mbrëmje madhështore me qindra të ftuar.

Por më special ishte djali i saj, Daskan, i cili në korrik të këtij viti mbush njëvjeç.

Ai mori gjithë vëmendjen në koncert me reagimin teksa ishte në krahët e të atit, por duke parë nënën në skenë.

"Momenti më i mirë i shfaqjes", ka qenë përshkrimi që i ka vënë postimit.

Këngëtarja ndërkohë ka performuar të gjitha hitet e saj, që nga fillimet e karrierës, duke e shndërruar në një natë të paharrueshme.

Pas kësaj, më 15 maj do të mbajë të radhës në sheshin "Skëndërbe" në Tiranë.

