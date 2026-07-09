Dua Lipa u fotografua së fundmi duke dalë nga një studio regjistrimi në New York
Dua Lipa, e sapomartuar, dukej rrezatuese në paraqitjen e saj të fundit ndërsa doli nga një studio regjistrimi në New York të mërkurën.
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, e cila u martua në Siçili muajin e kaluar, shijoi një muaj mjalti të gjatë në Itali me bashkëshortin e saj, Callum Turner, përpara se t’i rikthehej punës.
Çifti u fotografua në Bregun e Amalfit, në Romë dhe në Porto Erkole, përpara se të udhëtonte drejt Shteteve të Bashkuara, duke nxitur spekulimet se ata mund të merrnin pjesë në dasmën e Taylor Swift.
Megjithatë, mund të jetë që Dua ndodhet në qytet vetëm për t’iu përkushtuar muzikës së saj të re, pasi ajo u pa duke u larguar me stil nga studioja e regjistrimit.
Dua zgjodhi një veshje të thjeshtë dhe komode, duke kombinuar një bluzë të zezë pa mëngë me një këmishë të bardhë sipër, xhinse të gjera blu dhe shapka.
Ajo mbante mbi supe një çantë të madhe të zezë Chanel dhe e kompletoi pamjen me një palë syze të mëdha.