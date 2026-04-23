Dronët ukrainas godasin qendrën komanduese të FSB-së në qendër të Donetskut
Operatorët ukrainas të dronëve kanë arritur të eliminojnë 27 pjesëtarë të FSB-së ruse në Donetskun e pushtuar.
Operacioni u krye nga specialistë të inteligjencës ukrainase në bashkëpunim me luftëtarët e njësisë së Azovit, transmeton Telegrafi.
Ata goditën një qendër komanduese të FSB-së ruse në Donetskun e pushtuar.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale shfaqin momentin kur droni kamikaz godet objektin, brenda të cilës gjendeshin operativët e FSB-së.
E nga ky sulm sipas ukrainasve janë vrarë 27 pjesëtarë të inteligjencës ruse që vepron në Ukrainë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate