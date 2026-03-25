Drenusha Latifi hap arkivat, tregon se si dukej në vitet 2000' kur u shpall 'Miss'
Ish-modelja e njohur shqiptare Drenusha Latifi ka rikthyer ndjekësit e saj pas në kohë, duke hapur “arkivat” personale me fotografi të rralla nga fillimet e karrierës.
Përmes disa postimeve në Instagram Story, ajo ka ndarë imazhe nga vitet 2002 dhe 2003, periudhë kur po shkëlqente në skenat e modelingut dhe spektakleve të bukurisë.
Në një nga fotografitë, Drenusha shfaqet elegante me një fustan me vija, ndërsa e ka shoqëruar me mbishkrimin “Miss Kosova 2002”, duke rikujtuar një nga momentet kyçe të karrierës së saj.
Foto: Drenusha Latifi/InstaStory
Një tjetër portret i publikuar, i realizuar gjatë një sesioni fotografik të vitit 2003, thekson tiparet e saj dhe sharmin natyral që e karakterizonte që në hapat e parë në modeling.
Vëmendje të veçantë morën edhe kujtimet nga përfaqësimi i saj në arenën ndërkombëtare, ku ajo mori pjesë në Miss Tourism International në vitin 2002.
Në një prej imazheve, modelja shfaqet duke pozuar krenare me shiritin e “Kosovës”, me në sfond kullat ikonike Petronas Twin Towers në Kuala Lumpur.
Për të treguar edhe detaje nga kurimi i asaj kohe, ajo publikoi një portret të afërt me grim të theksuar, të cilin e shoqëroi me humor me mbishkrimin: “Thjerrëzat në pikë”.
Këto imazhe kanë sjellë nostalgji për publikun, ndërsa rikonfirmojnë Drenusha Latifi si një nga vajzat më të bukura që ka përfaqësuar Kosovën në skenat ndërkombëtare. /Telegrafi/
