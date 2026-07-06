Dramë e madhe në Azteca, Anglia me 10 lojtarë fiton me shumë vuajtje ndaj Meksikës – Bellingham ylli i mbrëmjes
Anglia ka siguruar kualifikimin në çerekfinalet e Kupës së Botës, pas një fitoreje dramatike 3-2 ndaj Meksikës në stadiumin ikonik“Azteca”.
Ndeshja ishte një përballje e mbushur me emocione, gola dhe kthesa të forta, ku protagonist kryesor ishte Jude Bellingham me dy realizime.
Skuadra angleze e nisi ndeshjen me nervozizëm, me Declan Rice që u ndëshkua me karton të verdhë që në minutën e parë.
Meksika kishte më shumë zotërim në fillim dhe krijoi rastin e parë serioz në minutën e 15-të, por goditja me kokë e Raul Jiménez u ndal nga Jordan Pickford. Pavarësisht presionit të vendasve, Anglia kaloi në epërsi në minutën e 36-të, kur Bukayo Saka asistoi për Bellingham, i cili shënoi me kokë.
Vetëm dy minuta më vonë, anglezët dyfishuan avantazhin. Pas një aksioni të shpejtë dhe kombinimi me Harry Kane, Bellingham shënoi golin e dytë personal për 2-0.
Megjithatë, Meksika reagoi para pushimit, duke ngushtuar shifrat në minutën e 42-të me Julian Quinones, i cili shënoi nga brenda zonës pas një goditjeje standarde të kthyer keq nga mbrojtja angleze. Në fund të pjesës së parë, vendasit rrezikuan edhe më shumë, por Pickford dhe mbrojtja angleze mbajtën epërsinë.
Pjesa e dytë nisi me ritëm të lartë dhe mundësi për Anglinë, por momenti kyç i ndeshjes erdhi në minutën e 53-të, kur Jarell Quansah u ndëshkua me karton të kuq direkt pas një ndërhyrjeje të rrezikshme, vendim i konfirmuar edhe nga VAR-i. Pavarësisht inferioritetit numerik, Anglia fitoi një penallti në minutën e 58-të, pasi Anthony Gordon u rrëzua në zonë. Harry Kane u tregua i saktë për 3-1.
Meksika nuk u dorëzua dhe u rikthye në lojë në minutën e 68-të, kur Raul Jimenez shënoi nga pika e bardhë pas një tjetër ndërhyrjeje të verifikuar nga VAR.
Deri në fund, vendasit ushtruan presion të vazhdueshëm dhe rrethuan portën e Pickford, por mbrojtja angleze rezistoi deri në fishkëllimën e fundit, edhe pas 11 minutash shtesë.
Me këtë fitore, Anglia kalon në çerekfinale ku do të përballet me Norvegjinë, që më herët eliminoi Brazilin. Ndeshja është planifikuar të zhvillohet më 11 korrik në Miami. /Telegrafi/