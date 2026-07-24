Donnarumma martohet me partneren e tij prej shumë kohësh, Alessia Elefante - Haaland dhe Mancini marrin pjesë në ceremoninë madhështore
Portieri i Manchester Cityt dhe kapiteni i kombëtares italiane, Gianluigi Donnarumma, i tha sot “po”-në fatale partneres së tij prej shumë kohësh, Alessia Elefante, në një ceremoni madhështore të mbajtur në qytetin italian të Locorotondo-s.
Dasma fetare u zhvillua në kishën e San Giorgio Martire, dhe në ceremoni morën pjesë anëtarë të familjes, miq dhe shumë personazhe të famshëm nga bota e futbollit.
Donnarumma zgjodhi një kostum elegant të bardhë për këtë rast, ndërsa nusja mbërriti në altar me një vello të gjatë që i mbulonte fytyrën.
Foto: Reuters
Të ftuarit e famshëm që mbërritën në ceremoni tërhoqën gjithashtu shumë vëmendje. Midis tyre ishte shoku i skuadrës së Donnarumma-s nga Manchester City, Erling Haaland, si dhe ish-trajneri i ekipit kombëtar italian, Roberto Mancini.
Donnarumma dhe Alessia Elefante njihen që nga fëmijëria, pasi janë rritur në të njëjtin qytet, Castellammare di Stabia, ku kanë ndjekur shkollën së bashku.
Foto: Reuters
Dashuria e tyre filloi në vitin 2016, ndërsa portieri italian luante për AC Milan dhe ndërtonte një karrierë të suksesshme futbollistike. Në shtator të vitit 2024, ata patën një djalë, Leo, duke e zgjeruar familjen e tyre me një anëtar tjetër.
Pas ceremonisë kishtare, festimi vazhdoi në një masazh luksoz pranë Fasanos, ku të sapomartuarit dhe të ftuarit e tyre festuan fillimin e një kapitulli të ri në jetën e tyre. /Telegrafi/
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters