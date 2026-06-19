Donna Dafi publikon klipin më të ri “Trouble”, që po tërheq vëmendjen e publikut dhe premton të bëjë bujë këtë verë
Këngëtarja Donna Dafi ka publikuar videoklipin e saj më të ri muzikor, “Trouble”, një projekt që po tërheq vëmendjen për atmosferën joshëse, moderne dhe plot energji.
Kënga sjell një histori tërheqjeje, pasioni dhe emocionesh të forta, duke eksploruar ndjenjën e parezistueshme ndaj dikujt që mund të të fusë në telashe, por që gjithsesi nuk mund t’i rezistosh.
Duke folur për projektin, Donna Dafi shprehet: "‘Trouble’ është ajo ndjenjë kur përfshihesh nga dikush që është i pamundur t’i rezistosh. Është flirtuese, argëtuese dhe paksa e rrezikshme. Doja që kënga të kishte energji pozitive, vetëbesim dhe sensualitet, duke i bërë njerëzit të kërcejnë, të këndojnë dhe të shijojnë momentin".
Përveç këngës, vëmendje të veçantë ka marrë edhe videoklipi, i cili sjell një rrëfim vizual plot mister. Skenat zhvillohen mes dhomave të marrjes në pyetje, qelive dhe pamjeve artistike me estetikë moderne, duke e shndërruar konceptin e “problemit” në një metaforë për dëshirën, pasojat dhe vetëdijen emocionale.
Donna Dafi ka ndërtuar një identitet unik artistik që bashkon elemente të pop-it, R&B-së dhe ritmeve me ndikime globale. Çdo projekt ajo e trajton si pjesë të një universi kreativ ku muzika, moda, filmi dhe arti bashkohen në një histori të vetme.
Videoklipi “Trouble” vjen pas projekteve të suksesshme si “Primadonna”, “Touch Me Like That” dhe “ManGo”, duke dëshmuar vazhdimësinë e saj artistike dhe ambicien për të zgjeruar praninë në tregun ndërkombëtar të muzikës.
“Trouble” shënon një tjetër kapitull të rëndësishëm në karrierën e Donna Dafit, e cila vazhdon të fitojë vëmendjen e publikut me stilin, kreativitetin dhe energjinë që e veçon në skenën muzikore.
Me këtë projekt, Donna Dafi synon jo vetëm të pushtojë playlistat e verës, por edhe të forcojë pozicionin e saj si një nga artistet më premtuese në skenën muzikore ndërkombëtare. /Telegrafi/
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