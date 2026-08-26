Dolly Parton planifikoi të hapte një kuti misterioze në ditëlindjen e saj të 100-të - ajo përmbante një këngë dhe një detaj nga shtëpia e saj
Vdekja e Dolly Parton i la fansat e saj në zi, por ajo la pas edhe një dëshirë të paplotësuar.
Konkretisht, Parton regjistroi këngën "Vendi im në histori" më shumë se 10 vjet më parë dhe donte që kënga të bëhej pjesë e historisë.
Ajo e mbylli këtë këngë në një kuti me këngë CD dhe një CD-player, me dëshirën për ta hapur kutinë në ditëlindjen e saj të 100-të. Kutia është ekspozuar në DreamMore Resort të Dollywood.
Në librin e saj “Dolly Parton, Këngëtare: Jeta ime në Tekste”, ajo bëri shaka, duke thënë: “Nuk e di nëse dua të jetoj deri në 100 vjeç apo jo, por kurrë nuk i dihet. Nëse dua, do të jem në hapjen e asaj kutie”, shkruan The News.
Kutia e saj përmbante jo vetëm këngën e saj, por edhe një detaj nga shtëpia e fëmijërisë së saj, të bërë me gështenja, i cili është një lidhje e rëndësishme me rrënjët dhe muzikën e saj.
Duke qenë se Parton ndërroi jetë 20 vjet para se kutia e saj të hapej, pritet që plani të vazhdojë pa të. /Telegrafi/