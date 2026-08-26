Aktorja e "Dawson's Creek" zbulon se iu diagnostikua një tumor në tru - ajo e mësoi diagnozën krejtësisht rastësisht
Aktorja amerikane Busy Philipps, e njohur për rolin e saj në serialin e njohur "Dawson's Creek", ka folur publikisht për një problem shëndetësor që e mbante për vete për muaj të tërë.
Aktorja u diagnostikua me një tumor në tru dhe në muajt e fundit i është nënshtruar dy ndërhyrjeve kirurgjikale, ndërsa sot thotë se mbi të gjitha është "mirënjohëse që është gjallë".
Në një intervistë për revistën People, ajo i përshkroi gjashtë muajt e fundit si një nga periudhat më të pazakonta dhe të vështira të jetës së saj. E gjitha filloi kur, pavarësisht se nuk kishte asnjë simptomë, vendosi të bënte një skanim Prenuvo, ose një rezonancë magnetike të të gjithë trupit.
Ajo mësoi për ekzaminimin përmes Instagramit dhe mori vendimin për ta bërë atë pa ndonjë arsye specifike shëndetësore.
"Ende nuk e dija pse doja ta bëja, përveçse thjesht ndjeva sikur duhej ta bëja", tha Philipps.
Recensioni tregoi diçka që aktorja nuk e priste. Mjekët i thanë se kishte një tumor në tru dhe se duhej hequr.
"Është me të vërtetë një tumor dhe është në trurin tënd. Jemi të zënë, duhet ta heqim", thanë ata.
Philipps, e cila është nënë e dy fëmijëve, pranoi se pas këtyre fjalëve filloi të merrte frymë shpejt dhe të kishte frikë.
Në shkurt, ajo u diagnostikua me oligodendrogliomë të shkallës së dytë, një tumor i rrallë dhe me rritje të ngadaltë që ndodh më shpesh tek njerëzit midis moshës 30 dhe 50 vjeç. Mjekët hoqën një tumor 2.6 centimetra gjatë një operacioni pesë-orësh, pas të cilit një mostër indesh u dërgua për biopsi.
Një moment veçanërisht i vështirë për aktoren ishte biseda me vajzën e saj të madhe, Birdie. E vetëdijshme për frikën e saj, ajo u përpoq ta siguronte se skenari më i keq nuk do të ndodhte.
"Vazhdoja t'i thoja, 'Birdie, nuk je në një film ku nëna jote vdes ndërsa ti je në moshë madhore. Kjo thjesht nuk është historia jote. Të premtoj,'" tha aktorja.
Neuro-onkologia nga Spitali NYU Langone, Dr. Alexandra Miller, foli gjithashtu për natyrën e gjendjes së saj mjekësore. Edhe pse ky lloj tumori konsiderohet malinj, mjekja thekson se prognoza është shumë e mirë krahasuar me disa glioma të tjera malinje.
"Konsiderohet malinje, por ka një prognozë shumë të mirë krahasuar me gliomat e tjera malinje", tha Miller.
Ajo shpjegoi gjithashtu pse oligodendroglioma konsiderohet kancerogjene: "Për shkak të mundësisë që ajo të rritet përsëri me kalimin e kohës, dhe jo sepse duket jashtëzakonisht malinje nën mikroskop."
Philipps më në fund vendosi të fliste hapur për përvojën e saj, duke pranuar se e gjithë kjo periudhë ishte jashtëzakonisht e vështirë për të. Megjithatë, pasi iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale dhe trajtimit, ajo thotë se gjëja më e rëndësishme është që është këtu sot dhe mund të jetë me fëmijët e saj. /Telegrafi/