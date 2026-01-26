Dolce shihet e përlotur, thotë se ndihet e lënduar nga Limi
Dolce dhe Lim Hoti janë sqaruar për raportin e tyre, i cili nisi dhe përfundoi shumë shpejt.
Banori tha se ka respekt për Dolcen edhe pse kjo historia e tyre përfundoi në këtë mënyrë dhe se e vlerëson si femër.
Dolce nga ana tjetër u shpreh e lënduar nga kjo histori dhe se nuk e priste një gjë të tillë.
Foto: YouTube
Ajo më pas u zhvendos në dhomë të rrëfimit, ku dukej e prekur dhe e përlotur nga kjo.
E njëjta tha se nuk e ka problem, por vetëm që donte të kishte një sqarim në Limi, e jo të zbulonte në Prime.
Dhe menjëherë pas kësaj marrëdhënie, Limi u pa në lavanderi duke u përqafuar me Albën.
Duket se këto gjeste nuk i pëlqyen Dolces dhe se për këtë u ndje e zhgënjyer. /Telegrafi/
