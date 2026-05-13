Do të ketë më shumë raste të hantavirusit në javët e ardhshme, paralajmëron Shefi i OBSH-së
Një nga ekspertët kryesorë të shëndetit në botë ka paralajmëruar se mund të shohim më shumë raste të hantavirusit në të ardhmen e afërt.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtor i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pohon se nuk ka "shenja" se një pandemi është në prag, pasi rastet e sëmundjes së transmetuar nga brejtësit u identifikuan në anijen turistike MV Hondius muajin e kaluar.
Por ai tha në një konferencë për shtyp në Madrid: "Sigurisht, situata mund të ndryshojë”.
"Dhe duke pasur parasysh periudhën e gjatë të inkubacionit të virusit, është e mundur që të shohim më shumë raste në javët e ardhshme".
Tre persona që ishin në anijen turistike që lundronte në Oqeanin Atlantik kanë vdekur nga sëmundja e rrallë, por fatale.
Të paktën 85 mysafirë dhe 35 anëtarë të ekuipazhit janë evakuuar nga anija, tha të hënën operatori turistik Oceania Expeditions.
Të paktën tetë persona të tjerë që ishin në anije janë sëmurë ose kanë rezultuar pozitivë.
Midis tyre janë një shtetas amerikan dhe një grua franceze, 65 vjeç, të dy të cilët rezultuan pozitivë pasi u evakuuan.
E Ghebreyesus tha se 150 personat në bordin e anijes janë përballur me “një situatë shumë të frikshme”.
“Disa nga pasagjerët po përballeshin me krizë mendore”, shtoi ai. “Ata kanë të drejtë të trajtohen me dinjitet dhe dhembshuri”.
“Kishte disa njerëz në mbarë botën që bënin thirrje që pasagjerët të mbaheshin në anije për periudhën e plotë të karantinës”.
“Pikëpamja jonë ishte se kjo do të kishte qenë çnjerëzore dhe e panevojshme”.
Pasagjerët u kthyen me aeroplan nga Tenerife, në Ishujt Kanarie Spanjolle, në vendet e tyre të lindjes të dielën dhe të hënën.
Ghebreyesus pranoi se ata që jetonin në Tenerife ishin “të shqetësuar” për pasagjerët dhe anijen që zbarkonin në ishull.
Ai shtoi: “Ne thamë se rreziku ishte i ulët, si për njerëzit e Tenerife ashtu edhe në nivel global, dhe të gjitha përpjekjet tona gjatë javës së kaluar kanë synuar ta mbajnë atë të ulët”.
“Kjo është një situatë serioze, të cilën e kemi marrë – dhe vazhdojmë ta marrim – shumë seriozisht”.
Ghebreyesus vlerësoi Spanjën për “dhembshurinë dhe solidaritetin” që u ka treguar pushuesve.
Ai u kërkoi qeverive të bëjnë të njëjtën gjë me pasagjerët dhe të sigurohen që ata të karantinohen për të paktën 42 ditë. /Telegrafi/