Diona Fona sjell bashkëpunimin e ri me Singin – Adioni jep vlerësimin e tij
Diona Fona ka sjellë projektin e saj më të ri muzikor, një bashkëpunim me Singin të titulluar “SNS”, i shoqëruar edhe me videoklip zyrtar që tashmë ka nisur të mbledhë klikimet e para në YouTube.
Kënga me ritëm veror po tërheq vëmendje jo vetëm për melodinë, por edhe për reagimet që ka sjellë në rrjete sociale menjëherë pas publikimit.
Në qendër të komenteve është vënë edhe Adioni, i cili ka qenë i përfolur për një lidhje me Dionën dhe po ashtu sapo ka lënë pas eksperiencën e tij në reality show-n Ferma VIP.
Menjëherë pas daljes nga formati, Adioni është rikthyer aktiv në rrjete sociale, duke ndarë publikisht mbështetjen e tij për projektin.
Në një InstaStory, ai ka shpërndarë një pjesë të këngës, duke e vlerësuar si një nga projektet që mund të shndërrohet në “hit të vitit 2026” dhe duke uruar artistët për bashkëpunimin e tyre. /Telegrafi/
