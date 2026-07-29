Dhurata Dora dhe Gjesti kanë bashkuar forcat për herë të parë në një projekt muzikor.

Dy artistët kanë publikuar këngën e re “Gasolina”, e cila vjen e shoqëruar me një videoklip plot ngjyra, energji dhe atmosferë verore.

“Gasolina” është një këngë ritmike, e ndërtuar për sezonin e verës, me një kombinim modern të tingujve dhe interpretimit karakteristik të dy këngëtarëve.

Foto: YouTube

Që në publikimin e saj, projekti ka zgjuar interes të madh te fansat, të cilët prej kohësh prisnin një bashkëpunim mes tyre.

Videoklipi është realizuar nga SEKUENCË, ndërsa regjia i është besuar Arian Dalladakut, duke sjellë pamje dinamike dhe një estetikë moderne që i përshtatet atmosferës së këngës.

Foto: YouTube

Ky është bashkëpunimi i parë mes Dhurata Dorës dhe Gjestit, ndërsa “Gasolina” tashmë është publikuar në YouTube dhe pritet të jetë një nga këngët që do të shoqërojnë sezonin veror.

Reagimet e para të fansave dhe publikut po ashtu kanë qenë mjaft pozitive për gjithë realizimin. /Telegrafi/

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