Dhurata Dora dhe Gjesti lansojnë këngën e re "Gasolina"
Dhurata Dora dhe Gjesti kanë bashkuar forcat për herë të parë në një projekt muzikor.
Dy artistët kanë publikuar këngën e re “Gasolina”, e cila vjen e shoqëruar me një videoklip plot ngjyra, energji dhe atmosferë verore.
“Gasolina” është një këngë ritmike, e ndërtuar për sezonin e verës, me një kombinim modern të tingujve dhe interpretimit karakteristik të dy këngëtarëve.
Foto: YouTube
Që në publikimin e saj, projekti ka zgjuar interes të madh te fansat, të cilët prej kohësh prisnin një bashkëpunim mes tyre.
Videoklipi është realizuar nga SEKUENCË, ndërsa regjia i është besuar Arian Dalladakut, duke sjellë pamje dinamike dhe një estetikë moderne që i përshtatet atmosferës së këngës.
Foto: YouTube
Ky është bashkëpunimi i parë mes Dhurata Dorës dhe Gjestit, ndërsa “Gasolina” tashmë është publikuar në YouTube dhe pritet të jetë një nga këngët që do të shoqërojnë sezonin veror.
Reagimet e para të fansave dhe publikut po ashtu kanë qenë mjaft pozitive për gjithë realizimin. /Telegrafi/
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