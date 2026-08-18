Rikthimi te rrënjët - përse artistët e diasporës po zgjedhin shqipen
Për shumë artistë shqiptarë të diasporës, rruga drejt muzikës ka nisur në gjuhën e vendit ku janë rritur.
Anglishtja, gjermanishtja apo gjuhë të tjera kanë qenë pjesë e përditshmërisë së tyre, ndërsa shqipja ka mbetur më shumë e lidhur me familjen dhe rrënjët.
Por vitet e fundit, gjithnjë e më shumë prej tyre po zgjedhin të publikojnë këngë në shqip.
Foto ilustruese
Dhe pas kësaj zgjedhjeje nuk fshihet gjithmonë vetëm një arsye.
Rikthim te rrënjët
Për disa artistë, të kënduarit në shqip është para së gjithash një çështje emocionale.
Gjuha e prindërve, kujtimet e fëmijërisë dhe lidhja me vendin e origjinës bëhen pjesë e muzikës.
Në vend që ta fshehin prejardhjen për t’iu përshtatur tregut ndërkombëtar, artistët e rinj po e përdorin identitetin shqiptar si pjesë të veçantë të krijimtarisë së tyre.
Shqipja nuk është më pengesë
Platformat digjitale kanë ndryshuar mënyrën se si shpërndahet muzika.
Një këngë në shqip mund të dëgjohet sot në Prishtinë, Tiranë, Berlin, Londër apo New York, pa pasur nevojë për një kompani të madhe diskografike.
YouTube, Spotify dhe TikTok kanë bërë që edhe një gjuhë me një numër më të vogël folësish të mund të arrijë një audiencë globale.
Madje, për një artist që dëshiron të dallohet, këndimi në shqip mund të jetë avantazh.
Në një treg ku shumë këngë tingëllojnë njësoj, gjuha, theksi dhe elementet e kulturës shqiptare mund t'i japin artistit një identitet të veçantë.
Foto ilustruese
Roli i familjes
Në shumë raste, lidhja me shqipen nis në shtëpi. Prindërit, gjyshërit, muzika shqiptare dhe traditat familjare janë ura që e mbajnë gjuhën gjallë te brezat e diasporës.
Pikërisht për këtë arsye, kur një artist i diasporës vendos të këndojë në shqip, shpesh nuk është thjesht një zgjedhje profesionale.
Është edhe një rikthim te diçka që e ka shoqëruar që nga fëmijëria.
Shqipja mund të jetë një mënyrë për t'u lidhur me publikun shqiptar, por në të njëjtën kohë mund të jetë edhe një mënyrë për të krijuar një identitet më të dallueshëm ndërkombëtarisht.
Në fund, rikthimi i artistëve të diasporës te shqipja tregon diçka më të madhe se një trend muzikor.
Foto ilustruese
Në një botë ku gjithçka po bëhet globale, ata po zbulojnë se rrënjët mund të jenë pikërisht ajo që i bën unikë.
Dhe ndoshta, për shumë prej tyre, të këndosh në shqip nuk do të thotë të kthehesh pas. Do të thotë të tregosh para gjithë botës se nga vjen. /Telegrafi/