Detaje të reja nga dasma e Taylor Swift dhe Travis Kelce, gjesti për të ftuarit e tyre pas përfundimit të ceremonisë
Ndërsa po dalin gjithnjë e më shumë detaje rreth dasmës përrallore të Taylor Swift dhe Travis Kelce në Madison Square Garden, është zbuluar se çifti bëri një porosi gjigante ushqimi vonë gjatë natës.
Të porsamartuarit, të dy 36 vjeç, thuhet se porositën më shumë se 100 pica nga njëri prej dy restoranteve Mama's TOO në New York.
Sipas revistës Us Weekly, porosia përfshinte pothuajse çdo lloj pice që ofron restoranti, ku çmimet e picave variojnë nga 29.50 deri në 50 dollarë.
Po sipas të njëjtit burim, pronari i restorantit, Frank Tuttolomondo, u kujdes personalisht që t'i dorëzonte vetë dhjetëra picat.
Kostoja e porosisë, e cila besohet të ketë qenë pak mbi 1,000 dollarë, ishte një shifër e vogël krahasuar me koston e përgjithshme të dasmës, e vlerësuar në rreth 50 milionë dollarë.
Të ftuarit u surprizuan edhe me një lotari, ku disa prej tyre fituan ora luksoze Cartier dhe çanta Chanel.
Gjithashtu, nusja dhe dhëndri dhuruan plot 26 milionë dollarë për të paktën 20 organizata bamirëse gjatë javës së dasmës së tyre.
Ndër përfituesit e donacioneve ishin nëntë banka ushqimore – përfshirë një në Reading, Pennsylvania, qyteti i lindjes së Taylor Swift – tre spitale për fëmijë dhe shtatë programe arsimore.
Në një deklaratë të përfaqësuesve të çiftit për Daily Mail thuhej:
"Këtë javë, Travis Kelce dhe Taylor Swift dhuruan 26 milionë dollarë për organizata bamirëse në mbarë Shtetet e Bashkuara."
Pasi organizata bamirëse The Store, e themeluar nga Brad Paisley dhe Kimberly Williams-Paisley, mori donacionin, ajo publikoi një mesazh falënderimi në Instagram:
"Jemi jashtëzakonisht mirënjohës ndaj Taylor Swift dhe Travis Kelce për dhuratën e tyre transformuese për The Store.
“Bujaria e tyre do t'u mundësojë më shumë familjeve në rajonin e Middle Tennessee të kenë qasje në ushqime të freskëta dhe të shëndetshme me dinjitet dhe zgjedhje. Është nder për ne të kemi mbështetjen e tyre”.