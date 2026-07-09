Deschamps e ndoqi, Zidane e telefonoi, por Bouaddi zgjodhi Marokun – tani përballet me vendin ku u rrit
Ayyoub Bouaddi do të kishte mundur të vishte fanellën blu të Francës në çerekfinalen e Kupës së Botës kundër Marokut në Boston, të drejtohej nga Didier Deschamps dhe të luante përkrah emrave si Adrien Rabiot e Kylian Mbappé.
Por në vend të kësaj, mesfushori 18-vjeçar do të jetë në anën tjetër të fushës. Ai do të mbrojë ngjyrat e Marokut dhe do të përballet me vendin ku ka lindur dhe është rritur.
Për shumë njerëz në Francë, humbja e një talenti si Bouaddi konsiderohet një gabim i madh. Mesfushori i Lille shihet si një nga lojtarët më premtues të brezit të tij dhe tashmë ka treguar potencialin e jashtëzakonshëm në skenën ndërkombëtare.
I lindur në Senlis, rreth një orë në veri të Parisit, Bouaddi ka përfaqësuar Francën në të gjitha grupmoshat e mundshme. Madje, në moshën 17-vjeçare ai ishte kapiten i ekipit U21 të Francës.
Për një kohë të gjatë, ëndrra e tij ishte të luante për kampionët e botës të vitit 2018. Ai madje kishte refuzuar një ftesë nga Maroku disa muaj më parë për Kupën e Kombeve të Afrikës, pavarësisht përpjekjeve të ish-trajnerit Walid Regragui për ta bindur që të zgjidhte vendin e prindërve të tij.
Por gjashtë muaj më vonë, Bouaddi vendosi se nuk donte të priste më gjatë për mundësinë e tij në nivelet më të larta të futbollit ndërkombëtar. Ai nuk dëshironte ta humbiste Kupën e Botës 2026.
telegrafi.com
Didier Deschamps e kishte ndjekur prej kohësh Bouaddin. Trajneri francez e kishte parë të debutonte si profesionist me Lille në moshën vetëm 16-vjeçare.
Ai e pa gjithashtu duke drejtuar mesfushën kundër Real Madridit në Ligën e Kampionëve, në ditëlindjen e tij të 17-të, në tetor të vitit 2024.
Megjithatë, konkurrenca në mesfushën e Francës ishte jashtëzakonisht e madhe. Deschamps zgjodhi emra si N'Golo Kante, Warren Zaïre-Emery, Manu Kone, Adrien Rabiot dhe Aurelien Tchouameni.
“Në mesfushë kemi shumë talente dhe Didier nuk dëshiron të bllokojë askënd”, deklaroi Guy Stephan, asistenti i Deschamps, kur u pyet për mungesën e Bouaddit në kombëtare.
“Nëse ju pyes se cilin lojtar do të hiqnit për t’i bërë vend Bouaddit, nuk jam i sigurt se do të merrnit të njëjtën përgjigje”, shtoi ai.
Është e vërtetë se Franca ka një mesfushë të jashtëzakonshme, por shumë besojnë se Bouaddi, me potencialin që ka treguar, mund të kishte qenë pjesë e këtij grupi.
telegrafi.com
Zinedine Zidane, i cili pritet të marrë drejtimin e Francës pas Kupës së Botës, gjithashtu tentoi të komunikonte me Bouaddin.
Sipas burimeve të ESPN, Zidane e telefonoi talentin disa javë më parë dhe i shprehu vlerësimin për aftësitë e tij, por ishte i sinqertë: nuk mund t’i premtonte një vend në kombëtaren franceze.
“Bouaddi ka lirinë të zgjedhë se për cilin vend dëshiron të luajë. Nuk kam folur me të, nuk është kjo mënyra si veproj unë”, kishte deklaruar më herët Deschamps.
Trajneri francez kishte shtuar se një lojtar thirret në kombëtare vetëm kur është momenti i duhur dhe kur besohet se mund të ndihmojë ekipin.
Në anën tjetër, Maroku ishte shumë më i qartë në planin e tij.
Trajneri Mohamed Ouahbi i garantoi Bouaddit një rol të rëndësishëm dhe një vend në Kupën e Botës 2026. Madje, ai i premtoi se do të ishte pjesë e formacionit dhe e projektit të ri të “Luanëve të Atlasit”.
Kjo ishte ajo që i duhej 18-vjeçarit për të marrë vendimin.
Ashtu si disa lojtarë të tjerë të lindur në Francë, por me origjinë marokene, Bouaddi zgjodhi të përfaqësojë vendin e prindërve të tij.
Tani ai do të përballet me Francën në çerekfinale, në një ndeshje që ka një domethënie të veçantë për të.
Franca vjen në këtë sfidë si një nga favoritët kryesorë të turneut. “Les Bleus” kanë treguar forcë dhe vazhdueshmëri, ndërsa treshja sulmuese Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé dhe Michael Olise ka qenë vendimtare.
Por përballë tyre do të jetë një Marok i motivuar, me një brez të ri lojtarësh dhe me një Ayyoub Bouaddi që kërkon të dëshmojë se zgjedhja e tij ishte e duhura.
Për talentin 18-vjeçar, kjo nuk do të jetë vetëm një çerekfinale e Kupës së Botës. Do të jetë një përballje me të kaluarën e tij dhe një mundësi për të shkruar një kapitull të ri në historinë e karrierës së tij. /Telegrafi/