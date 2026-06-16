Dënimi me burg i P Diddy-t ulet përsëri, ai lirohet para kohe
Sean “Diddy” Combs pritet të lirohet nga burgu federal më herët se sa ishte planifikuar fillimisht. Sipas raportimit të Page Six, manjati kontrovers i muzikës do të dalë në liri më 23 shkurt 2028.
Reperi 56-vjeçar u dënua në tetor të vitit 2025 me 50 muaj burgim, pasi u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave me qëllim prostitucioni.
Data e lirimit të Combs ka pësuar disa ndryshime gjatë viteve të fundit. Fillimisht, ai pritej të lirohej më 8 maj 2028, por në nëntor të vitit 2025 kjo datë u shty për në 4 qershor të po atij viti.
Sipas raportimeve, shtyrja erdhi pasi Combs kishte shkelur disa rregulla të burgut, përfshirë organizimin e një telefonate treshe dhe konsumimin e alkoolit të prodhuar në mënyrë artizanale brenda institucionit korrektues.
Megjithatë, në mars të këtij viti, dënimi i tij u shkurtua me gjashtë javë dhe data e re e lirimit u caktua më 25 prill 2028. Ky lehtësim u lidh me përfshirjen e tij në një program rehabilitimi kundër abuzimit me drogën.
“Zoti Combs është pjesëmarrës aktiv në programin rezidencial të rehabilitimit nga droga dhe që nga dita e parë e ka marrë seriozisht procesin. Ai është plotësisht i angazhuar, i fokusuar në zhvillimin personal dhe i përkushtuar ndaj ndryshimeve pozitive”, kishte deklaruar atëherë përfaqësuesi i tij.
Pas kësaj, dënimi iu reduktua sërish, duke e afruar datën e lirimit në 15 prill 2028, ndërsa tani është konfirmuar data më e re, 23 shkurt 2028. Përfaqësuesit e Combs nuk kanë komentuar ende publikisht këtë reduktim të fundit të dënimit.
Ndërkohë, ekipi ligjor i fituesit të çmimit Grammy vazhdon përpjekjet për të rrëzuar vendimin e gjykatës nga korriku i vitit 2025.
Avokatët e tij paraqitën ankesë në dhjetor të vitit të kaluar dhe e vazhduan betejën ligjore me një tjetër kërkesë në mars të këtij viti.
Duke e cilësuar të gjithë procesin si një “shtrembërim të drejtësisë”, ata kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të Combs dhe shpalljen e tij të pafajshëm, ose së paku anulimin e vendimit dhe rikthimin e çështjes për një rivlerësim të dënimit.
Nga ana tjetër, prokurorët federalë kanë kërkuar që ankesa të refuzohet, ndërsa gjykata ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje.
Sean “Diddy” Combs u arrestua në shtator të vitit 2024 dhe u përball me akuza të rënda, përfshirë organizim kriminal, trafikim seksual me përdorim force, mashtrimi ose shtrëngimi, si dhe transportim personash me qëllim prostitucioni.
Pas një procesi të gjatë gjyqësor, ai u shpall i pafajshëm për akuzat më të rënda, por u dënua për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për qëllime prostitucioni. /Telegrafi/