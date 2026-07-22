Zbulohet gjesti i jashtëzakonshëm i Shakirës ndaj një balerine mbështetëse, pasi performuan së bashku në finalen e Kupës së Botës
Performanca e Shakirës në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026 ishte një moment i veçantë dhe plot emocion për një nga balerinat e saj mbështetëse.
Këngëtarja e hitit "Waka Waka", 49 vjeçe, hyri në histori të sportit duke qenë një nga artistet kryesore të shfaqjes së parë të organizuar ndonjëherë gjatë pushimit të finales së Kupës së Botës, të dielën.
Mes balerinëve që e shoqëruan në skenë ishte edhe Shayna-Renee Wheatley, e cila kishte marrë pjesë në emisionin e Shakirës Dancing With Myself në vitin 2022.
Edhe pse Wheatley nuk arriti të fitonte finalen, ëndrra e saj nuk përfundoi aty. Shakira e vlerësoi me fjalë të mëdha, duke i thënë se kishte talentin e nevojshëm për të qenë balerinë mbështetëse e saj, madje edhe e Beyoncé-s.
Pasi ndau skenën me Shakirën të dielën, Wheatley publikoi në Instagram një video të momentit kur Shakira e inkurajonte pas humbjes në konkurs, e ndjekur nga pamje ku të dyja vallëzonin së bashku gjatë shfaqjes së finales së Kupës së Botës.
"Ka momente që të kujtojnë pse nuk duhet të ndalosh kurrë së besuari," shkroi ajo në një mbishkrim të gjatë.
"Në vitin 2022 isha pjesë e emisionit të ri të Shakirës, Dancing With Myself, dhe arrita deri në finale. Nuk fitova vendin e parë, por mora me vete diçka që nuk do ta harroj kurrë."
"Shakira më pa dhe më tha se një ditë mund të vallëzoja për të... ose edhe për Beyoncé."
"Megjithatë, dje, katër vjet më vonë, vallëzova me Shakirën në një nga skenat më të mëdha në botë, në shfaqjen e pushimit të finales së Kupës së Botës FIFA. Siç tha vetë Shakira: 'Këtu është vendi ku ti përket!'"
Më tej ajo shtoi:
"Zoti ka një mënyrë të veçantë për të shkruar histori shumë më të mëdha sesa ato që ne mund të imagjinojmë për veten tonë. Kjo nuk ishte thjesht një punë tjetër. Ishte një kujtesë se asnjë ëndërr, asnjë fjalë e thënë mbi jetën tënde dhe asnjë periudhë pritjeje nuk shkon kot."
Ajo inkurajoi edhe ndjekësit e saj duke shkruar:
"Me kalimin e kohës gjithçka do të marrë kuptim. Mjafton të vazhdosh të ecësh në drejtimin e duhur dhe të besosh se je i bekuar. Faleminderit të gjithëve që besuan tek unë, më inkurajuan, më dhanë mundësi pune dhe, mbi të gjitha, u lutën për mua dhe ndihmuan që ky moment të bëhej realitet."
"Sot zgjedh thjesht të jem mirënjohëse. Dhe ndoshta... ky është vetëm fillimi. Shpresoj të kem mundësinë të vallëzoj sërish me Shakirën. E ndoshta, herën tjetër... me Beyoncé, ashtu siç më tha Shakira."
Në fund të postimit, balerina shkroi:
"Për këdo që po ndjek një ëndërr që duket e pamundur: mos hiqni dorë. Vazhdoni të paraqiteni, të përgatiteni dhe të besoni. Ajo që është e destinuar për ju do t'ju gjejë pikërisht në momentin e duhur... për sa kohë që mbillni farat, punoni fort dhe bëni atë që duhet bërë."
"Në një postim tjetër do të falënderoj të gjithë ata që ishin pjesë e këtij rrugëtimi. Por për momentin, një falënderim i veçantë për Shakirën, për Zotin dhe për @charmladonna që më pa dhe besoi tek unë."